Un bug force Microsoft à suspendre la mise à jour d’octobre de Windows 10

La dernière mise à jour en date de Windows 10, baptisée October 2018 Update, est disponible depuis le 2 octobre. Mais son déploiement est actuellement suspendu.

La firme de Redmond a retiré en urgence cette nouvelle mise à jour qui souffrait de quelques bugs. L’un d’eux, particulièrement grave, effaçait des documents sur le disque dur des utilisateurs. Les victimes avaient installé la mise à jour manuellement et ont ensuite vu disparaître des dossiers tels que Documents ou Images. Un bug déjà présent dans la version bêta de la mise à jour, et qui avait été signalé à plusieurs reprises sur Reddit et Twitter, sans succès.

D’autres utilisateurs ont également rencontré une incompatibilité sur des PC portables équipés de processeurs Intel, dont les pilotes n’avaient pas été mis à jour. Résultat, la surconsommation de ressources système faisait fortement diminuer le niveau de la batterie. Enfin, pour certains, les problèmes étaient moins importants : le navigateur Microsoft Edge et d’autres applications téléchargées sur le store de l’entreprise ne se connectaient plus à internet.

Microsoft a retiré la mise à jour ce samedi 6 octobre. “Nous avons suspendu le déploiement de la mise à jour Windows 10 d'octobre 2018 (version 1809) pour tous les utilisateurs pendant que nous menons une enquête sur des rapports isolés d'utilisateurs qui auraient vu certains de leurs fichiers disparaître après la mise à jour”, peut-on lire sur le site de l’entreprise.

Si vous avez déjà téléchargé cette fameuse “October 2018 Update”, Microsoft vous conseille évidemment de ne pas l’installer.