Un artiste sublime le jeu The Legend of Zelda: The Wind Waker

Le titre, sorti sur Game Cube en 2003, puis sur Wii U en version HD, quitte son look en “cell shading” le temps d’une vidéo de démonstration.

Un Zelda à la sauce Pixar

L’artiste brésilien Vitor Maccari s’est lancé comme défi de revisiter The Legend of Zelda: The Wind Waker, en utilisant le moteur graphique Unreal, développé par Epic Games.

“Il s'agit de mon premier projet personnel utilisant Unreal Engine”, déclare Vitor. “Je l'ai fait à des fins éducatives et bien sûr, pour le plaisir. J'ai réutilisé l'animation et les ressources 3D d'un court métrage que j'ai réalisé il y a quelques mois. J'ai également modélisé de nouveaux objets comme de l'herbe, des palmiers et des rochers.”

Bien que (trop) court, le résultat est séduisant, et offre un résultat à mi-chemin entre un film d’animation Pixar, et un rendu proche de ce que propose le studio Laika(Coraline, ParaNorman, Kubo et l'armure magique).

Lire aussi : La Nintendo Switch, c’est plus de 630 millions de jeux vendus à travers le monde

Malheureusement, il ne s’agit que d’une démo technique, et non d’un projet en cours du côté de Nintendo. Bien que la vidéo pourrait donner quelques idées à la firme de Kyoto. On peut toujours rêver…