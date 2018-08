Un Apple-1 aux enchères le 25 septembre 2018

L'ordinateur est estimé entre 300.000 et 400.000 dollars.

Avis à tous les fanboys d’Apple et aux collectionneurs : un Apple-1 va être mis en vente à Boston (États-Unis) le 25 septembre 2018, avec possibilité d’enchérir en ligne.

L’ordinateur, qui a été fabriqué en 1976, est proposé ici restauré, en parfait état de marche. Il est livré avec son manuel d’utilisation, un câble d’alimentation et le connecteur Apple-1 d’origine ainsi qu’un clavier et moniteur vidéo Sanyo 4205 d’époque.

La mise à prix de cet Apple-1 est de 50 000 dollars et quiconque souhaite l’acquérir peut d’ores et déjà enchérir en ligne.

Pour rappel, l’Apple-1 a été le tout premier ordinateur mis en vente par la société californienne. Il se présente comme assez rudimentaire, nécessitant un clavier et un moniteur ou une TV pour pouvoir fonctionner. C’est aujourd’hui une pièce de collection qui s’échange à prix d’or. Steve Jobs et Steve Wozniak en ont produit près de 200 exemplaires en 1976, quasiment tous vendus en quelques mois.

À noter que cette vente rassemble tout un tas de « raretés » allant d’une partition de « Smells Like teen Spirit » de Nirvana dédicacée par les trois membres du groupe à une lettre signée par George Washington. Outre cet Aple-1, elle comprend également d’autres lots relatifs à Apple comme un Macintosh signé par Steve Jobs et 9 autres responsables de la société (estimé entre 25 000 et 30 000 dollars) ou encore la vidéo de la fameuse publicité « 1984 », lançant la commercialisation du Macintosh, sur une cassette Betamax (entre 10 000 et 15 000 dollars) !