Un appel FaceTime avec Kim Kardashian ou The Rock ? C'est (presque) possible avec FlexTime

Une nouvelle application permet de simuler un appel FaceTime avec une quarantaine de célébrités. De quoi faire une petite blague à vos vrais amis.

Le site Urban Dictionary, un dictionnaire qui recense des mots et expressions argotiques de la langue anglaise, définit l'expression "Flex" comme l'action de se mettre en avant avec arrogance. En français, on pourrait traduire par "frimer". Et c'est exactement le but de FlexTime, contraction, vous l'aurez compris, du verbe "To Flex" et de l'application FaceTime d'Apple.

Devenez ami avec LeBron James

Le principe est simple : FlexTime propose un choix de célébrités, et vous permet de simuler une courte discussion en incrustant votre image dans une petite fenêtre. Les stars (Cardi B, Billie Eilish, Robert Downey Jr...) ne sont évidemment pas en direct. L'application se contente de récupérer des vidéos publiées par les célébrités sur leurs réseaux sociaux (stories Instagram, Snapchat, Twitter).

Selon Daniel Greenberg, stratège de l'agence New-Yorkaises MSCHF à l'origine de l'application, "Les Millenials préfèrent envoyer des SMS. Mais les jeunes de ma génération préfèrent se parler via FaceTime. Je suis allé dans de nombreux bars de Brooklyn et j'ai prétendu que je parlais à Post Malone et les gens y ont cru." Mel Magazine qualifie ce nouvel usage de "FaceTime spontané". Pour les jeunes de moins de 25 ans, il serait plus simple de lancer un appel vidéo que d'envoyer un SMS.

Éviter les détournements

Comme l'explique Greenberg au site The Verge, FlexTime a été pensé pour éviter tous débordements possibles : "Prenons l'exemple d'une vidéo d'une célébrité ne disant rien, mais hochant simplement la tête en signe d'accord. Dans ce cas, quelqu'un pourrait faire une vidéo racontant quelque chose d'incroyablement raciste et inviter la célébrité à acquiescer de la tête. Nous avons pensé à ce cas de figure et nous nous sommes assurés qu'aucune des vidéos ne tombe dans cette catégorie. Nous avons pensé à tous les problèmes possibles et avons pris des mesures préventives."

Alors si vous souhaitez vous aussi faire une petite blague inoffensive à vos amis, rendez-vous sur flextime.co, choisissez votre célébrité et enregistrez votre