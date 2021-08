Un appareil hybride Apple TV/HomePod devrait voir le jour en 2023

Dans sa newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman annonce que la marque à la pomme planche sur un appareil hybride qui combinerait l’enceinte HomePod, le boîtier Apple TV, et Facetime.

L’Apple TV est trop cher

C’est la conclusion, logique, de Mark Gurman, qui nous apprend que le boîtier télé d’Apple peine à séduire, malgré une nouvelle version plus puissante et dotée d’une nouvelle télécommande, commercialisée plus tôt dans l’année. Selon ses informations, la firme de Cupertino ne serait pas en mesure de rivaliser avec les leaders du marché, à savoir Amazon, avec son Fire Stick, et Google et son Chromecast.

Apple pourrait proposer un stick HDMI moins cher que l’actuel boîtier Apple TV (vendu entre 199 et 219 euros), “mais en ce moment, il est difficile de croire que cela se produira bientôt, en particulier avec les ingénieurs Apple me disant que la société n'a pas une stratégie suffisamment forte dans le domaine et qu'il n'y a pas beaucoup d'optimisme en interne.”

Il est vrai que, depuis sa création, l’Apple TV se cherche encore. Son App Store n’attire pas les créateurs (on y retrouve logiquement en tête des services de streaming); les jeux ne sont pas pris au sérieux (malgré Apple Arcade, Apple ne commercialise toujours pas sa propre manette); et son interface ne cesse de changer, preuve que Cupertino ne sait pas quoi faire de ce produit que Steve Jobs qualifiait de “hobby” à sa sortie.

Cela dit, l’entreprise ne devrait pas tirer un trait sur le boîtier pour autant. Selon Gurman, un appareil combinant un Apple TV, un HomePod et une caméra FaceTime est toujours en préparation, et devrait sortir en 2023. Comme l’explique le journaliste, il pourrait s’agir de la dernière tentative d’Apple pour tenter de s’imposer dans ce marché.

“Mais si ce prochain grand changement ne se déroule pas comme prévu, il se pourrait qu’Apple envisage de ranger son boîtier sur la même étagère que d'autres produits de salon comme l'iPod HIFI et le HomePod haut de gamme”, conclut le journaliste.