Un ancien ingénieur de la NASA ridiculise des voleurs avec un faux HomePod piégé

Mark Rober, youtubeur et ancien ingénieur de la NASA, s’est fait voler un colis déposé sur le pas de sa porte. La police ne pouvant pas l’aider dans sa recherche des coupables, il a décidé de prendre lui-même les choses en main.

L’idée est simple et brillante à la fois. Et si un faux colis pouvait donner une leçon à des voleurs potentiels, à l’aide d’une explosion de paillettes ? C’est ce qu’a concocté Mark Rober, à l’intérieur d’une boite d’HomePod, l’enceinte connectée d’Apple.

Mais si l’idée est simple, la conception est plus compliquée et aura nécessité 6 mois de travail. Le Youtubeur a installé 4 smartphones, chargés de filmer les voleurs quand ils ouvriront la boite. Il a également installé un moteur qui projette des paillettes colorées, ainsi qu’un spray malodorant qui ridiculisera encore plus les voleurs. Enfin, l’ancien ingénieur s’est assuré que les batteries des téléphones tiendront le coup, si les voleurs se font attendre, en déclenchant les smartphones dès que le colis quitte une zone GPS délimitée.

Le résultat de cette expérience est à découvrir dans cette vidéo plutôt drôle, où Mark Rober revient sur la conception du colis, avant de compiler les images des différents voleurs piégés.