8BitDo, qui propose déjà des manettes sans fil recopiant plus ou moins le look des manettes d’époques (de Nintendo ou de Sega), propose désormais un adaptateur baptisé GBros. Pratique pour ne pas devoir racheter une nouvelle manette GameCube sans fil (vendue par Nintendo à l’occasion de la sortie du jeu de Masahiro Sakurai) si vous avez des manettes d’origine à la maison.

Un adaptateur redonne vie aux manettes GameCube sur la Nintendo Switch - © Tous droits réservés

L’adaptateur vous permet de relier la manette à l’aide de son câble et se connecte à la console via Bluetooth, comme c’était le cas sur la Wii lorsqu’un Nunchuck était relié à une Wii Remote. Le GBros. permet également de connecter des manettes NES et SNES classiques (et est compatible avec Windows) et dispose de deux boutons absents des manettes de l’époque : un bouton Home et un bouton de capture d’écran.

Le GBros. est actuellement en précommande à 19,99 $ et sera disponible le 7 décembre, soit quelques jours avant Super Smash Bros. Ultimate. 8BitDo annonce une autonomie de 30 heures avec une seule pile AA.