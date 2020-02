Ubisoft sera présent au lancement de la PS5 et la Xbox Series X

La franchise Rainbow Six sera évidemment disponible sur les consoles next gen, et ce dès leur lancement. C’est ce qu’affirme Leroy Athanassof, réalisateur du jeu Rainbow Six Siege.

Athanassof s’est entretenu avec le site Windows Central, et annonce sans détour que son jeu fera bien partie du catalogue de lancement des futures consoles de Sony et Microsoft, attendues en fin d’année :

Ce que je peux vous dire, c'est que nous serons sur ces consoles dès leur lancement. C'est à Microsoft et Sony de déterminer quand ils sortiront ces consoles. Pour Siege, notre cible est d'être disponible dès le lancement.

Concernant le cross-play, Athanassof souhaite proposer l’option aux futurs joueurs, mais selon lui, cela dépendra de l’ouverture d’esprit (et de leur plateforme) des constructeurs :

Encore une fois, il s'agit davantage d'une discussion entre Microsoft et Sony. Nous serions ravis d’être totalement cross-play - que les joueurs Xbox puissent affronter les joueurs PlayStation. Nous sommes prêts à soutenir cela. Et j'espère que cela se produira parce que, comme je l'ai dit, c'est une évolution générale au sein de l’industrie, et rien ne peut l’empêcher. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela n'arrive.

Enfin, concernant le cross-play entre consoles et PC, la tâche semble bien plus compliquée : “La seule façon dont nous pourrions mettre en place ce type de cross-play serait de vous laisser le faire si vous le souhaitez. Par défaut, vous êtes sur consoles. Mais si vous voulez affronter ces joueurs et vous faire botter le cul par un clavier et une souris, à vous de choisir.”