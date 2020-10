Ubisoft repousse Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine

L’éditeur français décale les deux jeux à l’année fiscale 2021-2022. Il ne faut donc pas les attendre avant le 1er avril 2021.

C’est lors de la publication de ses résultats financiers qu’Ubisoft a annoncé la mauvaise nouvelle :

“Le deuxième trimestre a été une nouvelle période de surperformance pour Ubisoft, portée par l'attractivité et la profondeur de notre portefeuille diversifié de franchises, et par notre large gamme de services Live. Cette excellente dynamique a permis de délivrer une rentabilité record sur le premier semestre. Nos jeux devraient pleinement bénéficier de notre forte présence au lancement très attendu de la nouvelle génération de consoles”, explique Frédérick Duguet, directeur financier d’Ubisoft.

“Profitant de cette forte dynamique et bien que nous ayons déplacé Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine en 2021-22 pour exploiter leur plein potentiel dans le contexte des défis de production causés par la COVID-19, nos nouveaux objectifs de résultat opérationnel non-IFRS2020-21 restent dans la fourchette fixée en mai dernier”, poursuit-il, confirmant ainsi le report des deux titres.

D’ici là, Ubisoft a d’autres jeux annoncés, comme Assassin's Creed Valhalla attendu pour le 10 novembre, et Immortals Fenyx Rising le 3 décembre. Quant à Watch Dogs Legion, il est sorti ce jeudi 29 octobre.