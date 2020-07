Ubisoft offrira Watch Dogs 2 sur PC ce dimanche lors de l’événement “Forward”

L’éditeur et développeur français présentera ses prochains titres lors d’un événement baptisé Forward, qui se tiendra en ligne ce dimanche 12 juillet. L’occasion pour les spectateurs de recevoir gratuitement la version PC de Watch Dogs 2.

Si le salon E3 n’a pas eu lieu cette année, les développeurs, éditeurs et constructeurs ont malgré tout enchainé les annonces en ligne. Après la grosse présentation de Sony, et la prochaine conférence en ligne de Microsoft, attendue le 23 juillet, c’est Ubisoft qui sera sous les projecteurs, pour présenter des titres attendus comme Watch Dogs: Legion, Hyper Scape, Assassin's Creed Valhalla, Ghost Recon Breakpoint, Trackmania, The Division 2 ou encore Just Dance 2020.