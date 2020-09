Ubisoft offre le jeu The Division jusqu’au 8 septembre

L’éditeur français propose gratuitement la version PC de The Division, un jeu d’action-RPG sorti en 2016.

“À la suite d'une pandémie meurtrière qui dévasta New York, les Agents de la Division doivent rétablir l'ordre. Complétez les missions, explorez la Dark Zone et repoussez les factions seul ou avec 3 amis. De nombreux défis PvP et PvE vous attendent !”