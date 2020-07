Ubisoft n’augmentera pas le prix des jeux sur PlayStation 5 et Xbox Series X en 2020

Alors que l’éditeur et développeur français fait face à de nombreuses accusations de harcèlement au sein de ses équipes, on apprend que ses premiers titres proposés sur les consoles next-gen de Sony et de Microsoft ne verront pas leur prix augmenter.

Du moins jusqu’à la fin de l’année ! En effet, il n’est pas improbable que le prix des jeux next-gen augmente, et pas seulement du côté d’Ubisoft. Ça sera notamment le cas du côté de 2K Games, développeur de NBA 2K21, qui a d’ores et déjà annoncé que les versions Xbox Series X et PS5 de son jeu de basketball couteront plus cher que sur PC, Xbox One et PS4 (74,99 euros, contre 69,99 euros sur les consoles actuelles).

Mais chez Ubisoft, rien de tout ça avant 2021. L’entreprise l’a affirmé lors de son récent bilan financier. Des titres comme Assassin's Creed Valhalla ou Watch Dogs Legion resteront donc sous la barre des 70 euros, voire encore moins cher dans certaines enseignes.

Cependant, l’éditeur français n’a pas voulu répondre sur le prix qu’il pratiquera dès l’année prochaine. Ni sur le prix pratiqué lorsque les titres seront exclusivement next-gen, et non plus compatibles à la fois PS4/Xbone One et PS5/Xbox Series X, comme ça sera le cas pendant plusieurs mois au lancement des deux nouvelles consoles.