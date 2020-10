Ubisoft fusionne Uplay et l’Ubisoft Club

Le développeur français lance Ubisoft Connect, un nouveau “hub” connecté à toutes les plateformes et tous ses jeux.

Le service, qui sera lancé le 29 octobre, unifie l’Ubisoft Club et le launcher Uplay afin d’offrir une expérience plus simple. Ubisoft Connect sera disponible à la fois sur PC, consoles et mobiles et sera LA destination pour retrouver tous les titres de l’éditeur.

Les joueurs pourront débloquer plus de 1000 récompenses en jouant aux différents jeux, grâce à un nouveau programme de fidélité. Des points obtenus en jouant pourront également être échangés afin d’obtenir des remises dans l’Ubisoft Store.