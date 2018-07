Impossible donc de savoir quelle course a permis à Uber de dépasser ce chiffre impressionnant. Mais ce qu’on sait, c’est qu’il y a encore un an, Uber était à 5 milliards de courses. Un chiffre que l’entreprise aura mis 8 ans à atteindre (Uber a vu le jour en 2009).

Le plus célèbre des VTC a dépassé ce nouveau record le 10 juin 2018 lorsque 173 courses et livraisons ont eu lieu en même temps, dans 21 pays différents, répartis sur cinq continents.

Uber a dépassé les 10 milliards de courses - © Tous droits réservés

Malgré les (très) nombreuses polémiques, Uber a donc doublé son nombre de courses en un an. Un exploit qui ne fait pas oublier qu’au sein de l’entreprise, le climat reste tendu. Entre les nombreuses accusations d’agressions, de discrimination, les vols de données, les changements de PDG, les licenciements, le traitement douteux des chauffeurs ou les accidents entre des piétons et des véhicules autonomes, Uber mettra du temps avant de redorer son blason. D’autant plus qu’une nouvelle polémique a vu le jour. Baptisée " la fraude au vomi ", elle consiste à facturer le client pour un nettoyage de l’intérieur du véhicule, dans lequel ledit client aurait vomi.

Mais visiblement, tout cela n’empêche pas l’entreprise d’écraser la concurrence. À titre de comparaison, Lyft effectue un million de courses par jour et a atteint le demi-milliard de courses en octobre 2017.