Twitter va supprimer les comptes inactifs et libérer des noms d'utilisateurs

Le réseau social s'apprête à organiser un grand nettoyage de printemps... à partir du 12 décembre.

Twitter a débuté un processus de nettoyage des comptes inactifs toujours inscrits sur sa plateforme. Des emails ont été envoyés aux utilisateurs ne s'étant pas connectés depuis six mois. Et le message est très clair : s'ils ne se connectent pas avant le 11 décembre, leur compte pourra être supprimé.

"Dans le cadre de notre engagement visant à améliorer la conversation publique, nous mettons tout en oeuvre pour nettoyer les comptes inactifs, afin de présenter des informations plus précises et plus crédibles auxquelles les utilisateurs de Twitter peuvent se fier. Une partie de ces efforts consiste à encourager les utilisateurs à se connecter activement et à utiliser Twitter lorsqu'ils enregistrent un compte, comme indiqué dans notre politique relative aux comptes inactifs", a expliqué un porte-parole du réseau social au site The Verge.

Nous avons lancé une campagne de sensibilisation proactive auprès de nombreux comptes qui ne se sont pas connectés à Twitter depuis plus de six mois pour les informer que leurs comptes pourraient être supprimés de manière permanente en raison d'une inactivité prolongée.

Twitter précise que le nettoyage se fera de façon progressive et que les noms d'utilisateurs récupérés seront de nouveau rendus disponibles au fil des mois, et non pas en un seul bloc. Comme l'explique The Verge, cette décision impactera également les comptes des utilisateurs décédés. Twitter explique que l'entreprise réfléchit à une manière de sauvegarder ces comptes : "Nous n'avons pas actuellement de moyen de commémorer le compte Twitter d'un utilisateur décédé, mais l'équipe réfléchit à des moyens de le faire."