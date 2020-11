Twitter va relancer son programme de certification

Le réseau social va reprendre sa distribution de petits badges bleus, indiquant qu’un compte est certifié.

Comme l’annonçait déjà Jane Manchun Wong en juin dernier, après avoir fouillé dans le code de l’application Twitter, le réseau social va permettre à certains utilisateurs de faire une demande de certification. Le processus, lancé en 2009 (soit trois ans après la création de l’entreprise), permet notamment aux célébrités ou aux organisations et marques de prouver qu’ils étaient bien propriétaires de leur compte.

Petit à petit, la vérification s’était ouverte à l’ensemble des utilisateurs, à condition de remplir quelques critères de sélection plutôt flous. Mais huit ans plus tard, en novembre 2017, Twitter mettait fin à son système de vérification, après avoir validé un compte d’un suprémaciste blanc. “La vérification a longtemps été perçue comme une approbation. Nous avons donné aux comptes vérifiés une importance visuelle sur le service, ce qui a approfondi cette perception”, expliquait l’entreprise à l’époque. “Cette perception s’est aggravée lorsque nous avons ouvert la vérification aux soumissions publiques et vérifiées des personnes que nous n’approuvons en aucune façon.”

Après cet incident, Twitter va donc reprendre son programme, et ce dès le début de l’année prochaine. Selon le site The Verge, “les comptes éligibles à la vérification incluraient les comptes gouvernementaux, les entreprises, les marques, les organismes sans but lucratif, les comptes de médias d'information, les divertissements, les sports, les militants, les organisateurs et ce que Twitter qualifie de personne influente. Chaque type de compte doit répondre à des exigences spécifiques afin de recevoir une vérification.”

À noter que si la distribution de badges reprend prochainement, Twitter se réserve également le droit de supprimer une certification, si l’utilisateur change de nom ou sa biographie afin de tromper les autres utilisateurs.