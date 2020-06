Twitter teste les tweets audio sur iOS

Concrètement, l’option fonctionne de la même façon qu’un tweet classique. Il suffit de composer un nouveau message au sein de l’application iOS et de choisir l’option en cliquant sur l’icône “audio”. Chaque tweet vocal pourra durer jusqu’à 140 secondes, mais Twitter précise que l’enregistrement ne s’arrêtera pas à 140 secondes . En effet, à la fin du premier message, l’application créera automatiquement un second message, et ainsi de suite.

“Parfois, 280 caractères ne suffisent pas et certaines nuances se perdent à l’écrit. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous testons une nouvelle fonctionnalité qui ajoutera une touche plus humaine à la façon dont nous utilisons Twitter - votre propre voix”, explique l’entreprise sur son blog .

Actuellement, l’option est réservée à une poignée d’utilisateurs. Mais Twitter proposera la fonctionnalité à l’ensemble des utilisateurs iOS dans les prochaines semaines. Mais si la création d’un message audio est limitée à iOS, la lecture est quant à elle possible sur n’importe quelle plateforme.

“Il y a beaucoup de choses qui peuvent être laissées non dites ou non interprétées en utilisant du texte, nous espérons donc que le Tweet vocal créera une expérience plus humaine pour les auditeurs et les conteurs”, conclut l’entreprise. “Qu'il s'agisse de l’#histoire de votre rencontre avec des oies sauvages dans votre quartier, d'un journaliste partageant les dernières nouvelles ou d'un compte rendu direct d'une manifestation, nous espérons que le tweet vocal vous donnera la possibilité de partager vos perspectives rapidement et facilement avec votre voix. Nous avons hâte de voir comment les gens vont utiliser cela pour faire entendre leur voix et s’ajouter à la conversation publique.”

Visiblement, le réseau social semble oublier que de nombreux utilisateurs sur la plateforme sont victimes de harcèlement moral, et que ce nouvel outil sera encore plus difficile à contrôler. Mais wait and see comme on dit dans ces cas-là.