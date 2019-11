Twitter retarde la suppression des comptes inactifs

Ce mardi 26 novembre, on apprenait que réseau social s'apprêtait à organiser un grand nettoyage de printemps, en effaçant tous les comptes inactifs depuis six mois. Mais l'opération est désormais retardée.

Le réseau social avait expliqué à nos confrères de The Verge que ce grand nettoyage avait pour but d'améliorer la qualité des informations présentes sur le site, et ainsi libérer certains noms d'utilisateurs qui n'étaient plus en activité depuis plus de six mois :

"Dans le cadre de notre engagement visant à améliorer la conversation publique, nous mettons tout en oeuvre pour nettoyer les comptes inactifs, afin de présenter des informations plus précises et plus crédibles auxquelles les utilisateurs de Twitter peuvent se fier. Une partie de ces efforts consiste à encourager les utilisateurs à se connecter activement et à utiliser Twitter lorsqu'ils enregistrent un compte, comme indiqué dans notre politique relative aux comptes inactifs. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation proactive auprès de nombreux comptes qui ne se sont pas connectés à Twitter depuis plus de six mois pour les informer que leurs comptes pourraient être supprimés de manière permanente en raison d'une inactivité prolongée."

Mais The Verge avait soulevé un problème dans ce grand nettoyage : que deviennent les comptes des personnes décédées ? À cette question, Twitter s'était contenté d'une réponse vague : "Nous n'avons pas actuellement de moyen de commémorer le compte Twitter d'un utilisateur décédé, mais l'équipe réfléchit à des moyens de le faire".

Face aux plaintes des utilisateurs suite à cette décision, Twitter a décidé de faire marche arrière, le temps de trouver un moyen de sauvegarder les comptes des utilisateurs décédés. "Nous avons entendu vos commentaires sur nos efforts pour supprimer les comptes inactifs et souhaitons répondre et apporter des éclaircissements."

Dans un premier temps, Twitter annonce que seuls les comptes inactifs européens seront supprimés, conformément avec le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Ensuite, l'entreprise débutera la suppression des comptes en dehors de l'Europe, afin de se conformer aux règlements en vigueur dans d'autres pays.

Le réseau social s'est donc excusé ("Nous nous excusons pour la confusion et les inquiétudes que nous avons causées") et doit désormais trouver une solution concernant ces comptes des utilisateurs décédés. Vous avez donc encore quelques jours, semaines, voire mois avant de perdre définitivement votre compte et votre nom d"utilisateur.