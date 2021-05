Twitter relance son service de certification : voici comment tenter d’obtenir le petit badge bleu

En effet, la certification est ouverte à certaines catégories, que Twitter a clairement définies. Selon l’entreprise, un compte “doit être authentique, notoire et actif”, afin d’espérer obtenir le badge bleu. Mais ça veut dire quoi, au juste ?

Gouvernement : “comptes des principaux responsables et bureaux des gouvernements actuels, y compris les chefs d'État, les élus, les ministres nommés, les entités institutionnelles, les ambassadeurs et les porte‑parole officiels”

: “comptes des principaux responsables et bureaux des gouvernements actuels, y compris les chefs d'État, les élus, les ministres nommés, les entités institutionnelles, les ambassadeurs et les porte‑parole officiels” Entreprises, marques et organisations : “comptes représentant des organisations majeures et comptes affiliés secondaires, notamment ceux d'entreprises, de marques, d'organisations à but non lucratif, ainsi que ceux de leurs dirigeants et d'autres cadres de premier plan”

: “comptes représentant des organisations majeures et comptes affiliés secondaires, notamment ceux d'entreprises, de marques, d'organisations à but non lucratif, ainsi que ceux de leurs dirigeants et d'autres cadres de premier plan” Agences de presse et journalistes : “tous les comptes officiels des agences de presse respectant les critères, ainsi que les comptes individuels des journalistes employés par des organisations respectant les critères peuvent être certifiés, si le compte est public”

: “tous les comptes officiels des agences de presse respectant les critères, ainsi que les comptes individuels des journalistes employés par des organisations respectant les critères peuvent être certifiés, si le compte est public” Divertissement : “les comptes des principales sociétés de divertissement, telles que les studios de cinéma, les chaînes de télévision et les labels de musique peuvent être certifiés”

: “les comptes des principales sociétés de divertissement, telles que les studios de cinéma, les chaînes de télévision et les labels de musique peuvent être certifiés” Sports et jeux vidéo : “les comptes de ligues sportives, d'équipes, de joueurs et d'entraîneurs professionnels répertoriés sur le site Web officiel d'une équipe avec un lien vers le compte ou dans des services de données sportives tels que Sportradar peuvent être certifiés, de même que ceux des athlètes participant à des compétitions mondiales comme les Jeux olympiques et paralympiques”

: “les comptes de ligues sportives, d'équipes, de joueurs et d'entraîneurs professionnels répertoriés sur le site Web officiel d'une équipe avec un lien vers le compte ou dans des services de données sportives tels que Sportradar peuvent être certifiés, de même que ceux des athlètes participant à des compétitions mondiales comme les Jeux olympiques et paralympiques” Activistes, organisateurs et autres personnes influentes : “les personnes qui tirent parti de Twitter pour sensibiliser et partager des informations au sujet d'une cause et galvaniser le public autour de celle‑ci, pour provoquer un changement socioéconomique, politique ou culturel, ou encore pour aider la communauté d'une autre manière”

Actif

Enfin, le compte en question doit être actif, complet (avec nom et image de profil) et sécurisé (un téléphone ou un mail associé).

D’autres catégories seront ajoutées

Selon Twitter, les scientifiques, académiciens, et les chefs religieux pourront également demander une vérification dès cet été. À noter que si votre vérification a échoué, il sera possible de retenter votre chance 30 jours plus tard.

Enfin, si vous ne voyez pas encore l’option sur votre compte (Paramètres > Votre compte ), pas de panique. Le déploiement est en cours et l’option devrait arriver dans les jours qui viennent.