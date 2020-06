Twitter qualifie un tweet de Donald Trump de “média manipulé”

Après avoir signalé un tweet du président pour “apologie de la violence”, Twitter remet le couvert avec l’indication “Manipulated media”, ou “Media manipulé”placée sous un nouveau tweet.

Le tweet est une vidéo reprenant les codes visuels de la chaine d’information CNN. On y voit un enfant noir fuir un enfant blanc. En bas de l’écran, le bandeau indique que “l’enfant noir est terrifié et tente de fuir l’autre enfant raciste”, et que ce “bébé raciste vote probablement pour Donald Trump”.