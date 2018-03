Tweetbot permet de gérer plusieurs comptes à la fois, de bloquer certains utilisateurs sans les avertir, et se synchronise avec les versions pour iPhone et iPad. La version Mac est légèrement à la traine par rapport aux versions iOS, régulièrement mises à jour. Mais cela reste une alternative de qualité.

Développé par Tapbots, Tweetbot s'inspire de Tweetie pour son design simple et épuré, mais fait malgré tout la part belle aux fonctionnalités avancées. Son principal avantage reste l'affichage de votre timeline dans l'ordre chronologique, là où l'application officielle se basait sur un algorithme pour faire ressortir les tweets soi-disant les plus intéressants.

Twitter pour Mac c'est officiellement terminé : Voici les meilleures alternatives - © Tous droits réservés

À la différence de Tweetbot, Twitterrific propose une timeline unifiée, reprenant vos tweets, vos messages privés et vos mentions sur un seul et même écran. Chaque catégorie possède son onglet, pour plus de clarté, mais la timeline unifiée devrait plaire aux plus impatients d'entre vous.

Côté design, Twitterrific se veut plus "rond", plus enfantin presque (loin de l'aspect quasi-robotique de Tweetbot), mais propose plusieurs looks personnalisables. Il lui manque des statistiques plus poussées (nombres de likes, de retweet, etc.), mais l'application continue d'être régulièrement mise à jour.

Tweetdeck (gratuit)