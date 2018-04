Twitter modifie son émoji pistolet et passe de l'arme à feu au pistolet à eau

Tout comme Apple en 2016, Twitter a décidé de modifier plusieurs de ses "Twemoji". La version 2.6 propose désormais un pistolet à eau en lieu et place d'une véritable arme à feu, soit un moyen simple et efficace de désamorcer certains tweets violents, qui semblent inonder toujours plus le réseau social.

Alors que la décision d'Apple avait fait réagir il y a deux ans, les récentes modifications sur d'autres plateformes ayant depuis emboîté le pas (comme WhatsApp ou Samsung) ne dérangent plus les utilisateurs. Comme l'indique le site Emojipedia, spécialiste des émojis, les jours de l'émoji arme à feu sont comptés.

Un changement qui relève presque du détail en Europe, mais qui prend une tout autre signification aux États-Unis, alors que la NRA continue de militer pour que le port d'arme reste un droit inscrit dans la constitution américaine. Selon Apple, les émojis sont un langage commun, et les armes n'y ont pas leur place. L'entreprise avait d'ailleurs insisté pour qu'un émoji carabine ne soit pas ajouté par l'Unicode Consortium, l'association en charge des émojis.