Twitter : Les clients tiers sont contraints de supprimer des fonctionnalités

Dès ce jeudi 16 août, les clients tiers qui ont fait en partie le succès de Twitter perdent la majorité de leurs fonctionnalités. Une décision annoncée y a plusieurs mois par le PDG Jack Dorsey.

Tweetbot, un client Twitter pour macOS et iOS développé par Tapbots, a publié ce matin dans l’App Store une mise à jour qui donne le ton. Dans le texte accompagnant cette nouvelle version (4.9), on découvre que l’application (payante) devient quasiment inutile.

La timeline ne se rafraîchira plus automatiquement en Wi-Fi (il faudra désormais attendre 2 minutes ou rafraîchir manuellement).

Les notifications push pour les mentions et les messages privés seront retardées de quelques minutes.

Les notifications push pour les likes, les retweets, les citations ou celles annonçant l’arrivée de nouveaux followers sont tout simplement supprimées.

La section " Activité ", véritable tableau de bord de l’activité de votre compte (avec les likes, les RT, etc) est également supprimé.

Enfin, la version Apple Watch de l’application disparaît, puisqu’elle fonctionnait en grande partie grâce à la section "Activité."

Tweetbot ne sera pas la seule application concernée. À terme, tous les clients tiers devront à leur tour s’adapter aux nouvelles règles fixées par Twitter. Le réseau social limitait déjà ces applications, mais de manière moins drastique, en ne proposant pas d’API pour les sondages ou les discussions de groupes. Mais ces nouveaux changements ont clairement été mis en place pour forcer les utilisateurs à passer sur l’application officielle de Twitter. Une application peu appréciée, mais qui permet à l’entreprise de diffuser des publicités parmi les tweets. 12 ans après sa création, Twitter suit donc le modèle de Facebook et impose son application. Mais entre l’ambiance de plus en plus tendue entre les utilisateurs, les menaces de toute part ou la présence de suprémaciste comme Alex Jones, ce changement pourrait bien être la goutte de trop. De leur côté, les applications Tweetbot, Tweetings, Twitterrific et Talon ont publié un texte commun sur le site Apps of a Feather.