Twitter : l’application officielle passe enfin le cap du milliard de téléchargements sur le Play Store

Six ans après Facebook, Twitter dépasse enfin le milliard de téléchargements sur le Play Store de Google.

Ça y est ! Twitter est enfin aussi populaire que WhatsApp, Instagram, Snapchat et, évidemment, Facebook, sur la boutique de Google. Il aura fallu six ans au réseau social dirigé par Jack Dorsey pour atteindre ce joli score et égaler Facebook, sachant que Twitter ne compte “que” 166 millions d’utilisateurs quotidiens, contre près de 2 milliards pour celui dirigé par Mark Zuckerberg (1,734 milliard pour être exact).

Pourtant, Android reste l’OS mobile le plus utilisé au monde. Ce qui signifie que Twitter est plus fréquenté par des utilisateurs d’iOS ou d’appareils Apple en général, que sur le système d’opération de Google.

Il faut dire aussi que, contrairement à Facebook, il existe une multitude d’alternatives à l’application Twitter. Certaines étant plus avancées que la solution officielle offerte par l’entreprise. Même si, ces dernières années, leur champ d’action a fortement été limité (notamment du côté des notifications).

Autre explication possible : la qualité de la version web de Twitter. Une véritable “PWA” (pour progressive web app) qui se substitue parfaitement à l’application disponible sur le Play Store, tout en étant plus légère et plus avancée (elle propose le mode sombre, chose que l’application Android ne prend pas encore en charge).

Quoi qu’il en soit, Twitter est encore loin de la concurrence sur Android, en particulier les applications du groupe Facebook. À titre de comparaison, WhatsApp a récemment dépassé les 5 milliards de téléchargements sur Android.