Twitter: des numéros de téléphone d'usagers ont été utilisés pour de la pub

Twitter a présenté ses excuses mardi pour avoir, par "inadvertance", utilisé des numéros de téléphone et adresses e-mail à des fins publicitaires alors que ces informations personnelles ne devaient servir qu'à assurer la sécurité des comptes.

Ces numéros et adresses, que les utilisateurs donnent pour s'authentifier sur la plateforme, ont été corrélés avec des données détenues par des annonceurs pour leur permettre de faire de la publicité ciblée.

Ces données collectées pour la sécurité "ont pu être utilisées, par inadvertance, à des fins publicitaires", a reconnu le réseau social dans un communiqué en ligne. "C'était une erreur et nous présentons nos excuses."

L'entreprise californienne a déclaré qu'il était difficile de savoir combien de personnes ont été affectées par le problème, qui a été réparé mi-septembre.

"Nous sommes vraiment désolés de ce qui s'est passé et nous prenons des mesures pour nous assurer que cela ne se renouvelle pas", a précisé Twitter.

La protection de la vie privée et le respect des données personnelles sont devenus des sujets brûlants pour les plateformes numériques comme Twitter et Facebook, après des scandales qui ont affaibli la confiance du public et conduit les régulateurs de nombreux pays à prendre des mesures.