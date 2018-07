Twitter a supprimé 70 millions de faux comptes ces deux derniers mois

Le réseau social a récemment décidé de faire un peu le ménage parmi les nombreux faux comptes présents sur la plateforme. Selon le Washington Post, le nombre de suppressions de comptes pour les mois de mai et juin 2018 serait deux fois plus élevé que celui du mois d’octobre 2017.

Pourtant, Twitter semble être un peu en retard dans ce domaine. Après les plaintes de nombreux utilisateurs victimes de cyberharcèlement et les faux comptes créés en Russie pendant le scandale de l’élection de Donald Trump, il était plus que temps que Jack Dorsey et ses équipes se chargent de régler le problème. Ou du moins commencent à proposer quelques solutions.

Le 26 juin dernier, Twitter publiait sur son blog un article détaillant les mesures adoptées pour améliorer la qualité des échanges sur le réseau social. On y apprenait entre autres qu’un système avait été mis en place, permettant "d’identifier et de contester plus de 9,9 millions de comptes potentiellement indésirables ou automatisés par semaine."