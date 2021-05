Twitch veut favoriser l'inclusivité sur sa plateforme à l'aide de plus de 350 nouveaux tags

C'est autour de Twitch de jouer la carte de l'inclusion. Pour donner la possibilité à ses utilisateurs de mieux s'affirmer sur sa plateforme, Twitch propose plus de 350 nouveaux tags. Des mots clés autour du genre, de la sexualité et de ses origines ethniques pour mieux qualifier et trouver des chaînes adaptées à sa recherche.

Donner plus de choix à ses créateurs. Voilà l'explication qu'a fournie Twitch en annonçant la création de plus de 350 nouveaux tags pour mieux définir ses streams : "La liste des tags comprend transgenre, noir, handicapé, vétéran et Vtuber, entre autres. Nous supprimerons également les références à 'allié' du tag LGBTQIA +, et créer à la place un tag autonome. Ces ajouts ne changeront pas le fonctionnement du 'taggage' et sont totalement facultatifs. Ils donnent simplement plus de choix aux créateurs.", a expliqué la plateforme sur son blog.

Plus de représentations

Pour proposer ces nouveaux tags très ancrés dans l'actualité, la plateforme a révélé avoir collaboré avec des organisations comme The Trevor Project, GLAAD, SpecialEffect ou encore AbleGamers et d'autres experts spécialisés dans le progrès de ces communautés sous-représentées ou marginales.

La plateforme de streams s'est également tournée du côté de sa propre communauté en leur demandant leurs retours, mais aussi leurs idées. Les utilisateurs pourront utiliser le site UserVoice pour partager leurs suggestions de nouveaux tags dont les plus populaires seront analysés par la suite avant d'être validés s'ils respectent les règles communautaires, a indiqué Twitch : "Néanmoins, nous comprenons que, aussi complet que nous ayons essayé d'être, nous manquerons inévitablement de tags recherchés par notre communauté et nous vous encourageons à partager vos suggestions via UserVoice pour nous faire savoir ce que vous voulez voir en plus".

Attention à la modération

Qui dit diversité, dit souvent harcèlement. Pour éviter un nombre trop important de "trolls", Twitch a réaffirmé son intention d'instaurer une modération ferme : "Certains acteurs malveillants peuvent utiliser des flux à des fins malveillantes. Les utilisateurs qui utilisent ces tags pour harceler ceux qui les affichent seront soumis à l'application de notre politique en matière de comportements haineux et de harcèlement". Récemment encore, de nombreuses streameuses ont dénoncé les insultes et autres comportements sexistes et racistes dont elles ont été victimes lors de leur direct sur la plateforme, pour montrer alors un manque évident de modération.

Ces nouveaux tags inclusifs seraient-ils une bonne manière de redorer le blason de Twitch alors que les autres réseaux sociaux ne cessent de tirer sur le filon de l'inclusivité pour séduire de plus en plus de jeunes utilisateurs, très concernés par ces sujets d'actualité ? Récemment, c'est Instagram qui a décidé de laisser la possibilité à ses utilisateurs de choisir et afficher ses pronoms et donc d'affirmer son genre.