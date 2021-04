Twitch : un streamer est actuellement enfermé depuis plus de 100 jours

Tim C. Inzana, 34 ans, s’est lancé un défi hors du commun : s’enfermer chez lui et diffuser son quotidien en direct, sur Twitch.

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Cela fait maintenant 112 jours que nous sommes entrés de plain-pied dans l’année 2021. Mais pour l’artiste Tim C. Inzana, 2021 est synonyme de confinement… volontaire.

Le Californien est en effet enfermé chez lui depuis le 1er janvier, et prévoit même d’y rester jusqu’à la fin de l’année. Dans quel but ? Revendre la rediffusion en tant qu’oeuvre d’art, ni plus ni moins.