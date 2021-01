Twitch suspend le compte de Donald Trump indéfiniment

L’ancien président des États-Unis ne récupérera pas son compte Twitch. La plateforme de streaming avait déjà bloqué ses accès pendant deux semaines, après l’attaque du Capitole.

Dans un email envoyé au site The Verge, un porte-parole de Twitch confirme que Trump ne récupérera pas son compte “en raison du risque continu d'incitation à la violence.”

“Les déclarations du Président continuent d’être interprétées comme des appels à l’acte, et nous prenons cette mesure pour éliminer les risques de préjudice pour notre communauté et le grand public. Twitch a des règles claires qui interdisent les comportements haineux, le harcèlement ou l'incitation à la violence sur notre service, et nous prenons en compte les événements hors service lors de la prise de décisions”, poursuit le porte-parole.

“Cependant, les événements des dernières semaines ont mis en évidence une lacune en ce qui concerne la rhétorique qui encourage la violence, qu'elle soit ou non directement diffusée sur Twitch. Nous mettrons à jour nos politiques suite à notre examen de cette situation.”

Cela signifie que Donald Trump ne pourra pas faire appel afin de tenter de récupérer ses accès. Lancé en octobre 2019, le compte @DonaldTrump a souvent été utilisé pour diffuser en direct ou rediffuser les discours officiels de Trump. Le compte avait déjà été banni en juin dernier, lors de la diffusion d’un discours où l’ex-président déclarait que le Mexique “envoyait des violeurs” aux États-Unis.