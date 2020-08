Twitch Prime devient Prime Gaming et offre des jeux à ses abonnés

L’abonnement Prime d’Amazon, qui permet de profiter de livraisons gratuites, ainsi que du contenu vidéo sur Amazon Prime Video, ou musical sur Prime Music, voit son offre jeu vidéo évoluer. Twitch Prime, qui permettait d’obtenir des avantages sur Twitch, la plateforme de streaming de jeux vidéo d’Amazon, devient Prime Gaming.

Et si en apparence, rien ne change, les joueurs pourront malgré tout profiter de nouveaux contenus, dont plus de 20 jeux offerts ce mois-ci. Ainsi, pour 5,99 euros par mois (ou 49 euros par an), les joueurs pourront récupérer (et garder à vie) :

Art of Fighting 2

Baseball Stars 2

Blazing Chrome

Blazing Star

Chroma Squad

Dead in Vinland

Dungeon Rushers

Fatal Fury Special

Ironclad

King of the Monsters

Metal Slug 2

NeuroVoider

Pulstar

SNK 40th Anniversary Collection

Samurai Shodown II

Sengoku 3

Shaq Fu : A Legend Reborn

Shock Troopers 2n Squad

The King of Fighters 2002

The king of Fighters 2000

Treachery in beatdown City

Truberbrook

Warsaw

On est loin des gros titres offerts tous les mois par l’Epic Games Store, mais c’est mieux que rien. Et ce changement de nom pour le service est un bon moyen de rappeler qu’Amazon offre également des jeux gratuits à ses abonnés, ce que beaucoup avaient oublié.