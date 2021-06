Twitch : des streameurs belges joueront pendant 24 heures au profit de Make-A-Wish

L’idée est de venir en aide à Make-A-Wish, fortement impacté par la crise sanitaire. En effet, depuis le premier confinement et comme le secteur associatif de manière globale, l’association a été touchée par la crise sanitaire. “Nos Wish Kids étant un public à risque, nous devons être d’autant plus prudents avec eux. Cela a eu un impact sur la visite de nos bénévoles à leur domicile , mais aussi sur le type de vœux à réaliser, avec une explosion du nombre de vœux de type PC Gamer”, explique Marine Devillers, présidente de l’association Make-A-Wish Belgium South.

La crème de la crème sur scène

Des grands noms de l’univers du streaming se joindront à l’événementcomme Teeqzy et Adz du côté belge, ou encore Mushway, Akytio et Never Say Yes du côté français. Des joueurs FIFA pro comme Zak Bentato (Anderlecht) et ZayroR (Saint-Trond) participeront également, en plus de streameurs moins connus et d’animateurs radio tels que Vinz Kanté (Tarmac) et Captain Kauffman (NRJ).

Un objectif ambitieux

L’objectif du live est de récolter un total de 10 000€, qui permettront à Make-A-Wish Belgium South de réaliser le rêve d’au minimum cinq enfants, d’autant plus fragilisés par la crise sanitaire.

Pour suivre cet événement en direct, rendez-vous les 25 et 26 juin lors sur la chaîne Twitch de Smartoys, ainsi que sur les chaînes personnelles des streameurs. " Au programme, du Fortnite, du Mario Kart, du FIFA, du Fall Guys mais aussi des giveaways, des quiz et bien d’autres surprises ", selon l’enseigne.