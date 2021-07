Trouver un job grâce à TikTok, c’est désormais possible aux États-Unis

Le réseau social chinois lance une nouvelle option surprenante : la possibilité de publier un CV en vidéo.

34 entreprises participent au programme

Comme l’explique l’entreprise chinoise, l’option “TikTok Resumes” (soit TikTok CV) permet de trouver des offres d’emploi au sein de l’application, et d’y publier un CV en vidéo.

Une trentaine d’entreprises, comme Abercrombie & Fitch, Shopify, Target, la WWE ou… TikTok sont d’ores et déjà présentes, et attendront ces CV 2.0 entre le 7 et le 31 juillet, période durant laquelle les candidatures seront acceptées.

“TikTok pense qu'il est possible d'apporter davantage de valeur à l'expérience utilisateur en améliorant l'utilité de la plate-forme en tant que canal de recrutement. Des vidéos courtes et créatives, associées aux outils de création faciles à utiliser de TikTok permettent de nouvelles façons de découvrir des candidats talentueux et des opportunités de carrière”, explique l’entreprise.

Quelques exemples

Mais concrètement, ça ressemble à quoi, un CV sur TikTok ? Et bien à ceci :