Tron débarque dans Fortnite

Le film de 1982, qui a connu une suite en 2010 (Tron L’Héritage), est la dernière franchise à rejoindre le battle royale d’Epic Games.

“Dans le système Tron, les humains étaient connectés à la Grille, à l'intérieur d'un vaste monde numérique”, explique le développeur. “Désormais, c'est à votre tour. Enfilez votre combinaison, devenez des guerriers de la Grille et lancez-vous dans une nouvelle aventure... sur l'île !”

L’ensemble “Fin de transmission” est d’ores et déjà disponible dans la boutique d’objets. Mais ce n’est pas tout, car Epic propose de nombreuses tenues inspirées des films, à savoir Encrypteur, Pare-feu, Proxy, Mégaoctet, Transfert, Séquenceuse, Interface, Connectique, Encodeuse ou encore Bande passante, avec un casque optionnel.

“Cet ensemble est par ailleurs complété par de nombreux objets emblématiques de Tron, tels que le planeur Lumicycle ainsi que l'outil de collecte et accessoire de dos Disque d'identité.” Soit la moto culte du film, et le disque que se lancent les personnages.

Fortnite continue donc d’ajouter des licences à son catalogue. Depuis le mois de décembre 2020, le jeu a accueilli le Mandalorian et bébé Yoda, Kratos de God of War, Master Chief de Halo, Michonne et Daryl Dixon de The Walking Dead et le Predator de la franchise du même nom.

Le jeu s’est même mis au football, avec l’ajout de maillots de clubs célèbres, ainsi qu’une émote inspirée du joueur Pelé.