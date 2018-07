Transformez votre Xbox One X en Xbox première génération grâce à cet accessoire officiel

Si Microsoft ne propose pas de version mini de la Xbox première génération ou de la Xbox 360, il existe malgré tout une rétrocompatibilité qui offre un moyen simple de rejouer sur Xbox One aux jeux sortis sur les autres générations de la console. Et grâce à cet accessoire officiel, l’expérience sera encore plus réaliste.

Non, Microsoft n’a pas suivi Nintendo dans cette mode des versions mini de consoles cultes. Pour transformer la Xbox One, la firme de Redmond a préféré opter pour… un autocollant. Baptisé le " Console Skin for Xbox One X : Original Xbox ", ce sticker créé par Controller Gear est considéré comme un accessoire officiel. Ou quand Microsoft devient le roi des trolls.