Transformez vos selfies en oeuvres d'art grâce à cette intelligence artificielle

FaceApp c'est (déjà) du passé. Désormais, transformez vos selfies en oeuvres d'art grâce à AI Portraits.

L'intelligence artificielle a été entraînée sur 45 000 portraits et est capable (avec plus ou moins de succès) d'adapter vos photos dans le style d'un peintre connu. "AI Portraits utilise l’intelligence artificielle pour reproduire des portraits artistiques, avec différents styles et niveaux d’abstraction. Pour notre modèle de formation, nous adoptons un ensemble de données de dizaines de milliers de peintures du début de la Renaissance à l’art contemporain."

Dans un premier temps, l'intelligence artificielle semble préférer les tableaux du 15e siècle, une époque "considérée par les historiens de l’art comme Joanna Woodall, Shearer West, John Berger et beaucoup d’autres, comme un point d’inflexion stylistique dans l’histoire du portrait marqué par l’émergence de représentations réalistes d’individus."

Pour tester AI Portraits, rendez-vous à cette adresse. Et pas de panique, les développeurs assurent que les photos traitées sont immédiatement supprimées après la transformation.