Tout sur Poco, la nouvelle marque de smartphones de Xiaomi

Xiaomi présente Poco, sa nouvelle marque de smartphones, à travers un premier modèle, le Pocophone F1, déjà dévoilé en Inde et qui doit être officiellement présenté en France le 27 août 2018. L'idée pour le constructeur chinois est de proposer à travers cette nouvelle entité des téléphones aux caractéristiques techniques dernier cri à prix cassés, un peu à la manière de Huawei avec sa marque Honor ou d'Oppo avec OnePlus.

Les smartphones Poco auront un positionnement différent de ceux siglés Xiaomi, chacun s'employant à perfectionner un aspect essentiel, sans fioritures. Le tout premier modèle, le Pocophone F1, est, comme son nom l'indique, avant tout basé sur la vitesse, avec son processeur Qualcomm Snapdragon 845 accompagné de 4 à 8 Go de RAM.

Pour le reste, ce smartphone possède un écran Full HD+ de 6,18 pouces de diagonale avec encoche, dispose d'un double capteur photo de 12 et 5 mégapixels à l'arrière et d'une puissante batterie de 4000mAh lui permettant de fonctionner à plein régime plus d'une journée. A noter qu'il fonctionne sous une version spéciale de MIUI, qui diffère de celle proposée sur les téléphones Xiaomi, mais néanmoins basée sur Android 8.1 (Oreo).

En Inde, le Pocophone F1 est disponible dans des versions allant de 64 à 256 Go, toutes extensibles par cartes microSD. Il dispose également d'un port USB-C et d'une prise Jack. Mais là où Poco enfonce le clou, c'est que le smartphone est proposé là-bas de 20.999 à 29.999 roupies, soit l'équivalent de 259 à 369 euros. En France, c'est le 27 août qu'il doit être présenté, pour un prix et des configurations encore inconnus.

D'autres smartphone Poco devraient voir le jour, mais pas avant 2019.

Pour rappel, c'est en mai 2018 que Xiaomi a investi le marché français, en ouvrant sa première boutique physique sur Paris et en lançant son site marchand dédié.