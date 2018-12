Tous les ans, les employés de Waze célèbrent le "Tim Cook Day", en hommage au PDG d'Apple

Depuis 2012, Waze met à l’honneur le patron d’Apple, lors d’un hommage légèrement cynique.

Tout a commencé le 28 septembre 2012. Ce jour-là, Tim Cook se fendait d’une lettre d’excuse au sujet d’Apple Maps, le service de cartographique de la marque à la pomme, qui était alors loin d’être au point. Dans sa lettre, Tim Cook n’hésitait pas à recommander d’autres applications telles que Bing, MapQuest et Waze, en attendant qu’Apple Maps s’améliore.

Selon Noam Bardin, PDG de Waze, cette lettre fut décisive pour sa société, depuis lors rachetée par Google pour un milliard de dollars, et dont l’application de navigation est utilisée par plus de 100 millions d’utilisateurs actifs tous les mois.

“Nous avons été acquis en 2013, mais 2012 a été un moment décisif pour la société. C’est un jour qui est encore célébré aujourd’hui dans l’entreprise : c’est le Tim Cook Day et c’est le jour où Apple a dévoilé Apple Maps”, explique Bardin au site Business Insider. “La veille, j’ai été interviewé par une publication que je ne nommerai pas, et peu importe ce que j’ai dit, mais le titre disait : "Un partenaire d’Apple annonce qu’Apple Maps sera mauvais." Vous pouvez donc imaginer la réponse d’Apple - ils n’étaient certainement pas très heureux - mais c’est ce que j’ai dit. Le lendemain, Apple Maps est sorti, et je suis soudainement passé du gars sur le point d'être viré, à celui qui "a vu l'avenir" et "savait de quoi il parlait". Ensuite Tim Cook a publié une lettre dans laquelle il présentait ses excuses à propos d’Apple Maps. Il a ajouté que, en attendant les améliorations, les utilisateurs pouvaient se tourner vers Microsoft, Google et Waze. C’est à ce moment qu’on a percé aux États-Unis et, à partir de là, tout s’est accéléré, jusqu’à notre rachat en 2013.”

Pour rappel, voici la lettre publiée par Tim Cook le 28 septembre 2012.

“À nos clients,

Chez Apple, nous nous efforçons de créer des produits les plus haut de gamme possible, offrant la meilleure expérience à nos clients. Avec le lancement de notre nouvelle application "Maps", la semaine dernière, nous avons fait un choix quelque peu anticipé. Nous sommes réellement désolés pour la frustration causée à nos clients et nous faisons tout notre possible pour optimiser le logiciel. Nous avons lancé " Maps " au départ, avec la première version de l'iOS. Avec le temps, nous voulions offrir à nos clients des cartes bien meilleures, avec des fonctionnalités telles que la navigation GPS, l'intégration de la voix, le survol " FlyOver " et des cartes vectorielles. Pour ce faire, nous avons dû réécrire une nouvelle version de " Maps ".

Plus de 100 millions d'appareils iOS utilisent les nouvelles cartes d'Apple, et un peu plus chaque jour. En un peu plus d'une semaine, les utilisateurs d'iOS ont effectué plus d'un demi-milliard de recherches de positions. Plus nos clients utiliseront nos cartes, meilleur ce sera et nous prenons en considération tous les commentaires que nous recevrons de votre part. Tandis que nous améliorons les cartes, vous pouvez essayer des solutions de remplacement en téléchargeant des apps sur l'App Store, telles que Bing, MapQuest et Waze ou en utilisant Google ou Nokia via leurs sites Web, en créant un raccourci vers ces sites sur votre écran d'accueil.

Tout ce que nous entreprenons chez Apple vise à faire de nos produits, les meilleurs du monde. Nous savons que c'est cela que vous attendez de nous, et nous continuerons à travailler non-stop tant que le logiciel ne satisfera pas les plus hauts critères de qualité du secteur.

Tim Cook

CEO d'Apple”