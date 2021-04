Toujours plus loin dans la copie, Instagram lance une fonction “remix” comme sur TikTok

En langage TikTok, on appelle ça un Duo, et cela permet à un utilisateur de reprendre la vidéo d’un autre créateur et d’y réagir ou d’interagir avec. Concrètement, l’écran est alors partagé en deux, avec la vidéo d’origine sur la droite, et la réaction sur la gauche.

On est loin du succès de TikTok

Malgré les nombreuses fonctionnalités “empruntées” à TikTok, Instagram a encore bien du mal à faire décoller sa section “Reels”. En janvier dernier, le patron d’Instagram, Adam Mosseri, reconnaissait que l’état actuel des “Reels” ne lui donnait pas une entière satisfaction.

“Nous progressons à la fois en termes de partage et de consommation, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Et nous devons être honnêtes, TikTok a plus d’avance”, avouait-il dans un podcast publié par le site The Verge.

En février, Instagram prenait même la décision de ne plus mettre en avant du contenu repartagé dans les recommandations des “Reels”. Le but ? Encourager la création de “contenus originaux, fun, divertissant ou inspirant”, mais surtout de limiter la présence de vidéos republiés depuis TikTok. Le filigrane de l’application chinoise, qui inclut le logo et le nom d’utilisateur, est en effet présent sur la plupart du contenu proposé dans les Reels.