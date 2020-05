Tony Hawk’s Pro Skating fera son grand retour en septembre… et en 4K !

Le cultissime jeu de skateboard revient dans une nouvelle édition remastérisée pour le plus grand plaisir des fans.

La franchise d’Activision sera proposée dans une version proposant à la fois Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2, entièrement remastérisée par le studio Vicarious Visions (déjà à la manœuvre sur le remake de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, autre classique d’Activision).

Attendue le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via l’Epic Games Store), la compilation reprendra tout ce qui a fait le succès de la série. À savoir un gameplay fun, une prise en main aisée, une multitude de skateurs à incarner (Tony Hawk, Steve Caballero, Rodney Mullen, Bob Burnquist…), des niveaux devenus cultes et une bande originale qui a marqué les esprits, avec des artistes tels que Goldfinger, Powerman 5000, Bad Religion, Millencolin, Naughty By Nature, Papa Roach, Primus, Lagwagon ou Rage Against the Machine. L’éditeur précise cependant que si la plupart des morceaux seront de la partie, certaines chansons manqueront à l’appel.