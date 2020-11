Tomb Raider Reloaded : Lara Croft sera de retour sur mobile en 2021

À cette occasion, l’héroïne, qui fêtera ses 25 ans l’année prochaine , adoptera un look à mi-chemin entre un personnage de Disney ou d’un film Pixar. Mais l’aventure restera fidèle à la série comme le suggère le premier teaser, avec des pièges, des dinosaures et même un Golem.

Trois ans après Shadow of the Tomb Raider, Lara Croft fera son grand retour, non pas sur une console next-gen, mais sur mobile.

Ce n’est évidemment pas la première fois que Lara Croft s’aventure sur smartphones et tablettes. Le personnage avait déjà eu droit à un portage de Tomb Raider 1 en 2013, ainsi que deux jeux originaux : le runner Lara Croft: Relic Run, et l’excellent Lara Croft GO, qui plaçait l’héroïne face à une série de puzzles très bien pensés et parfaitement adaptés à un écran tactile.

Concernant ce Tomb Raider Reloaded, on ne sait pas encore comment se jouera le titre. Tout au plus, Square Enix se contente d’expliquer qu’il s’agira d’un “jeu d’arcade en free-to-play”. On croise donc les doigts pour que Reloaded ne soit pas envahi par les loot boxes et autres mécanismes qui brident le plaisir de jeu.

Tomb Raider Reloaded est développé par le studio Emerald City Games (G.I. Joe: War on Cobra) et l’équipe mobile du studio Square Enix London, et est attendu pour 2021.