Tinder vous laissera bloquer votre ex

À la recherche de l’amour sur Tinder après une rupture sentimentale ? Pas de panique, vous ne risquerez plus de tomber par hasard sur votre ex.

Selon Tinder, " plus de 40 % des personnes interrogées ont rencontré un ancien partenaire sur une application de rencontres. 24 % ont vu un membre de leur famille ou un collègue, et une personne sur dix a même rencontré le profil de son professeur. Si l'occasion se présentait, 78 % des personnes interrogées préféreraient ne pas voir ou être vues par ces connexions sur une application de rencontre. "

Évidemment, bloquer un contact se fera dans les deux sens. Si vous indiquez le numéro de votre ex, vous ne le verrez pas apparaître dans la liste des prétendant(e)s, et la personne en question ne vous verra pas non plus.Enfin, sachez que la personne bloquée ne sera pas au courant de votre décision. Vous pourrez donc swiper en toute tranquillité.

" Nous ne serons peut-être pas en mesure de vous éviter les rencontres au café du coin, mais nous vous donnons plus de contrôle sur votre expérience sur Tinder ", a déclaré Bernadette Morgan, chef de produit du groupe, confiance et sécurité chez Tinder. " Nous déployons Block Contacts en tant que ressource supplémentaire permettant aux membres d'avoir l'esprit tranquille en les aidant à créer un espace pour qu'ils créent de nouvelles connexions. "

L’option sera déployée progressivement sur l’ensemble des comptes dans les semaines à venir.