Times Newer Roman, la police d’écriture qui rallonge artificiellement vos textes

Une agence de marketing a mis au point une nouvelle version de la célèbre police d’écriture Times New Roman. Sa particularité ? Elle est légèrement plus large que la version classique, ce qui signifie moins de mots à écrire afin d’atteindre un nombre de pages minimum imposé.

Selon MSCHF, les créateurs de cette police, chaque lettre de la Times Newer Roman est 5 à 10% plus large. Ainsi, un essai de 15 pages (en taille 12, en anglais et en moyenne) ne nécessitera “que” 5833 mots, contre 6680 mots avec la Times New Roman. Soit une “économie” de 13%, ou 847 mots précisément.