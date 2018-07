Timehop : Le vol des données est plus important qu’annoncé

En début de semaine, on apprenait que l’application Timehop avait été victime d’une attaque, dévoilant des informations telles que des noms complets, des adresses mail et des numéros de téléphone d’utilisateurs. Mais d’autres données auraient été compromises.

Petit rappel des faits : Timehop est une application qui, une fois connectée à d’autres réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter ou Instagram, vous rappelle quotidiennement des souvenirs en se basant sur les photos que vous avez prises ou les messages que vous avez publiés. Timehop était en quelque sorte le pionnier de ce genre de petits rappels sympathiques, qui depuis lors ont été intégrés un peu partout.

Le 4 juillet 2018, l’application a été victime d’un piratage massif. Les hackers ont pu mettre la main sur 21 millions de comptes, avec les noms complets et adresses mail des victimes. Pire encore, pour 4,7 millions d’utilisateurs, ce sont les numéros de téléphone qui ont été dérobés. Timehop aurait également " oublié " de protéger les tokens d’accès aux réseaux sociaux. Ces " jetons " virtuels permettent d’obtenir l’accès aux réseaux sociaux des utilisateurs afin d’y prélever (avec leur accord) les photos et les publications qui remonteront à la surface des mois ou des années plus tard, et deviendront des " souvenirs. " Ces jetons ne bénéficiaient pas d’un système d’identification à plusieurs facteurs, censés augmenter la sécurité, mais d’après Timehop, leur validité aurait été immédiatement révoquée.