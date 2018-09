Tim Cook ne veut ni sexe ni violence dans les séries de la future plateforme vidéo d’Apple

Le Netflix d’Apple tarde à pointer le bout de son nez, et selon de nouvelles informations obtenues par The Wall Street Journal, cela pourrait bien être à cause du PDG, Tim Cook.

Le quotidien américain raconte que Tim Cook, le successeur de Steve Jobs, aurait trouvé Vital Signs, une série basée sur la vie de Dr. Dre, trop violente à son goût (on parle d’une scène d’orgie, de fusillades et de cocaïne). La série avait été commandée en 2016 mais deux ans plus tard, aucune diffusion n’est prévue. Difficile en effet de raconter la vie du célèbre rappeur sans quelques scènes de violences.

Parmi les séries qui devraient débarquer sur la plateforme, on attend un reboot d’Amazing Stories par Steven Spielberg, une nouvelle série par le créateur de Battlestar Galactica, une adaptation du Cycle de Fondation d’Isaac Asimov ou encore un drama avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Cependant, aucune de ces séries n’arriverait en mars 2019, date à laquelle Apple estimait pouvoir lancer sa plateforme.

L’approche d’Apple en matière de contenus originaux a en effet été qualifiée de “conservatrice et pointilleuse” et ne plairait pas aux scénaristes et acteurs recrutés. Pourtant, la tendance actuelle, sur Netflix, Amazon, HBO ou Hulu est totalement inverse. Mais du côté de Cupertino, certains pensent que du contenu trop violent ou trop vulgaire pourrait faire baisser les ventes d’iPhone, Mac, et autres produits de la marque. Autre exemple donné par The Wall Street Journal : une série créée par M. Night Shyamalan, réalisateur du Sixième Sens, racontant l’histoire d’un couple ayant perdu un enfant, aurait été achetée par Apple à une seule condition, supprimer tous les crucifix du décor.

Résultat, la plateforme accumule les retards, tandis que d’autres diffuseurs (tous disponibles via une application sur l’App Store d’Apple) continuent d’enchaîner les séries à succès, parfois très violentes. Des séries, comme Game of Thrones, qui sont d’ailleurs en ventes sur l’iTunes Store, sans que cela gêne Apple.