TikTok se lance dans la livraison de plats devenus viraux

Le réseau social s’associe avec Virtual Dining Concepts pour lancer la TikTok Kitchen.

Un buzz, un plat

TikTok n’est jamais à court de bonnes idées. La preuve une fois de plus avec le lancement d’un service de livraison de plats dans 300 villes américaines d’ici mars 2022. Si un plat est devenu viral sur la plateforme, TikTok le proposera à la vente.

“Le menu initial comprendra les meilleurs plats viraux TikTok comme les pâtes feta cuites au four, un hamburger smash, des ribs de maïs et des chips de pâtes”, explique le site TechCrunch.

À noter qu’il ne s’agit pas d’une installation pop-up, mais bien d’un service permanent. À terme, TikTok souhaite ouvrir 1000 restaurants d’ici la fin de l’année 2022. Évidemment, les créateurs des plats en question seront rétribués et travailleront main dans la main avec le réseau social.

“Les recettes des ventes de TikTok Kitchen serviront à la fois à soutenir les créateurs qui ont inspiré l'élément de menu et à encourager et à aider les autres créateurs à s'exprimer sur la plate-forme conformément à la mission de TikTok d'inspirer la créativité et d'apporter de la joie à ses utilisateurs”, explique un porte-parole de TikTok.

Promouvoir TikTok d’une nouvelle manière

Pour TikTok, il s’agit avant tout de faire parler, et de mettre en avant l’application. Mais en aucun cas il ne s’agit d’une nouvelle déclinaison qui s’investit dans l’horeca. “L'entreprise considère cela comme un effort de marketing plutôt qu'un business à long terme”, précise TechCrunch.

D’ici là, vous pouvez toujours essayer chez vous la recette populaire des pâtes à la feta. D’autant qu’il y a très peu de chances pour que TikTok ouvre un restaurant en Belgique.