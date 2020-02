TikTok se dote d’un contrôle parental

L’application, très prisée par les adolescents, propose deux nouvelles fonctionnalités qui devraient rassurer les parents.

Si votre enfant passe ses journées sur TikTok, la nouvelle mise à jour est faite pour vous. En effet, le réseau social souhaite proposer une “expérience en ligne toujours plus sereine et mesurée”. Et cela passe par deux nouveautés :

Un mode “Family Safety”, ou “Sécurité famille” qui permet à un membre adulte de la famille de relier son compte à celui de l’enfant. Ainsi, il sera possible de contrôler à distance le temps d’écran, la messagerie privée, et activer si nécessaire un mode restreint, qui bloquera certains contenus inappropriés.

2. TikTok propose également plusieurs vidéos, sensibilisant les utilisateurs à la gestion du temps d’écran. Selon leur utilisation de l’application, et du temps passer dessus, les enfants (et les parents) verront apparaitre des messages informatifs les invitant à prendre conscience du temps passé sur leur téléphone. Les plus accros se verront même invités à faire une petite pause.

Lorsque les gens utilisent TikTok, nous savons qu'ils attendent une expérience amusante, authentique et sûre - Cormac Keenan, en charge du département sécurité de TikTok

Les développeurs de l’application annoncent que d’autres options similaires verront le jour, afin de renfoncer la sécurité et préserver les plus jeunes : “Nous continuerons d'introduire des moyens pour assurer la sécurité de notre communauté afin qu'ils puissent rester concentrés sur ce qui compte pour eux - créer, partager et profiter de la créativité de la communauté de TikTok.”

De quoi rassurer les 500 millions d’utilisateurs à travers le monde.