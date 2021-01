TikTok renforce la protection de la vie privée des plus jeunes utilisateurs

Le réseau social préféré des adolescents annonce de nouvelles mesures visant à protéger les utilisateurs de moins de 18 ans.

Dès ce mercredi 13 janvier 2021, TikTok passe les paramètres de confidentialité par défaut de tous les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans en mode privé. Cela signifie que seuls les abonnés acceptés par l'utilisateur peuvent visionner ses vidéos.

“Nous voulons que nos jeunes utilisateurs puissent prendre des décisions éclairées sur ce qu’ils partagent et auprès de qui ils le font. Ceci suppose de leur laisser le choix d’ouvrir leur compte au public ou non”, explique le réseau social. “En les initiant dès le plus jeune âge à toutes ces questions liées à la protection de leur vie privée, nous les aidons à prendre des décisions avisées sur ce qu’ils dévoilent en ligne.”

Au-delà de cette mesure, TikTok annonce des changements complémentaires :

Restriction des options disponibles pour commenter les vidéos créées par des utilisateurs de moins de 16 ans

Changement des paramètres " Duo " et " Collage " pour que ces fonctionnalités soient uniquement accessibles sur du contenu créé par des utilisateurs de plus de 16 ans

Permettre le téléchargement des vidéos qui ont été créés par des utilisateurs de plus de 16 ans exclusivement

L’option " Recommander votre compte à d’autres " sera par défaut désactivée pour les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans

Précédemment, TikTok avait déjà mis en place des mesures similaires, notamment la limitation de la messagerie directe aux utilisateurs de plus de 16 ans ou l’introduction d’un mode “connexion famille” qui permet aux parents de “surveiller” leurs adolescents sur l’application.