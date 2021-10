TikTok proposera des NFT signés Lil Nas X, Bella Poarch et Grimes

Le réseau social chinois se lance dans les NFT et mettra prochainement en vente une collection basée sur des TikToks devenus cultes.

Parmi les artistes et créateurs choisis pour cette première collection, TikTok a fait appel à Lil Nas X, Rudy Willingham, Bella Poarch, Curtis Roach, Brittany Broski, FNMeka, Jess Marciante et Gary Vaynerchuk. Des personnalités qui sont à l’origine de ce que l’entreprise appelle des “TikTok Top Moments”.

Ces NFT, qui seront mis aux enchères sur Ethereum “célébreront l'impact que ces créateurs ont eu sur le divertissement, la culture et la communauté TikTok”, selon le communiqué de presse.

La première vente, une collaboration entre Lil Nas X et l’artiste Rudy Willingham, sera disponible le 6 octobre. Il s’agit d’une vidéo en stop-motion sur la chanson Montero (Call Me By Your Name) du rappeur Lil Nas X.