TikTok propose un retour en arrière sur 2020 à ses utilisateurs

Tout comme Spotify offre chaque année l’option “Wrapped”, soit un récapitulatif musical de l’année écoulée, TikTok propose à ses utilisateurs un outil similaire.

Le “Year on TikTok”, comme son nom l’indique, offre donc la possibilité de découvrir tout le contenu vu, écouté, partagé et créé, et ce pour chaque utilisateur.

“Des pistes les plus jouées aux effets créatifs préférés, Year on TikTok vous permet de revisiter certains de vos souvenirs TikTok définitifs dans le plus pur style TikTok. Chaque vidéo personnalisée met en valeur les favoris TikTok de votre année 2020 et partage même quelques-unes des "vibes" les plus populaires en fonction des types de contenu que vous avez le plus aimé.”

Pour générer votre vidéo personnelle, il vous suffit de vous rendre dans la section “Découvrir” et de cliquer sur la bannière “Découvrez votre #YearOnTikTok.” Le réseau social vous rappellera alors quand vous avez rejoint la plateforme, le nombre de vidéos que vous avez publié, quelle est votre vidéo la plus populaire ou encore le nombre d’abonnés amassés en un an.

À noter qu’il y a quelques jours, TikTok a également partagé sa liste des vidéos les plus virales de l’année.