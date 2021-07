TikTok ouvre un pop-up store à Londres

L'application chinoise a décidé d'ouvrir un pop-up store en plein cœur de Londres. Un endroit éphémère qui permettra aux utilisateurs de rencontrer certains influenceurs et de réaliser par la même occasion des vidéos. Pratique !

Ce pop-up store britannique est baptisé "TikTok For You House", à l'image de la page "For you", ou "Pour toi" en français, de l'application. Le réseau social chinois a annoncé l'ouverture de son lieu éphémère dans le centre commercial de Londres, Westfield London, pour le 22 juillet prochain. Il sera ouvert jusqu'au 8 août prochain.

Les utilisateurs de la plateforme pourront y rencontrer des stars de TikTok pour obtenir des conseils précieux afin de réaliser leurs vidéos sur l'application. Des conseils qui ne seront pas forcément gratuits. Déjà annoncés, les influenceurs Kyle Thomas, Ehiz Ufuah, le chef Poppy O'Toole ou encore les footballeurs freestyle Jeremy Lynch et Ben Black dévoileront leurs secrets de fabrication contre 5 livres sterling, soit un peu moins de 6 euros. Des sessions proposeront aussi aux parents des moyens pour assurer la sécurité de leurs enfants sur l'application. Ces rencontres se dérouleront du jeudi au dimanche sur les trois semaines de l'événement et la réservation est déjà ouverte en ligne.

Privatiser les lieux, c'est possible !

"TikTok For You House" permettra également de réaliser ses vidéos TikTok grâce à plusieurs pièces décorées de façon différente, conçues dans un but particulier.

Autre bonne nouvelle, les visiteurs pourront privatiser les pièces de cette "maison TikTok" pour réaliser leurs vidéos en toute tranquillité, et ce de manière totalement gratuite. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes sur le site, mais ne concernent que des rendez-vous du lundi au mercredi.

En raison de la crise sanitaire, les visiteurs devront être testés (prise de température), du gel pour les mains sera à disposition dans la maison et les masques seront bien évidemment obligatoires.

"TikTok est devenu un phénomène culturel. C'est là que beaucoup de nos visiteurs puisent leur inspiration, qu'il s'agisse des tendances de la mode, du plus récent influenceur en matière de décoration d'intérieur ou des modes gastronomiques. [...] Avoir un espace physique à Westfield London donne à TikTok la possibilité d'immerger les acheteurs et les nouveaux créateurs dans une expérience 360 complète où le meilleur de la plateforme en ligne fusionne avec une expérience réelle", a déclaré Harita Shah, responsable du marketing pour les événements britanniques à Unibail-Rodamco-Westfield, à The Guardian.

Ce n'est pas la première fois que TikTok a un impact réel sur le quotidien de ses utilisateurs puisque trouver un job grâce à TikTok, c’est désormais possible aux États-Unis.